На Николаевщине столкнулись скорая и легковушка: много погибших

В Николаевской области вблизи села Михайловка 10 августа произошла жуткая авария. К сожалению, есть погибшие.

Трагедия произошла около 13.20. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

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В результате столкновения скорой и легкового автомобиля погибли 3 человека. Известно, что один из погибших – медицинский работник.

На автодороге Н-24 "Благовещенское - Николаев" недалеко от села Михайловка произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и автомобиля скорой медицинской помощи. В результате столкновения транспортных средств погибли водители автомобилей и пассажир-медработник,

– говорится в сообщении.

Жуткое ДТП в Закарпатье

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным погибших. Вечная память.

В селе Большая Копаня на Береговщине в августе 2023 года произошло жуткое ДТП. К несчастью, погибла женщина и 2-летний ребенок. Кроме того, в результате инцидента сообщили о еще 3 пострадавших. В частности, медики борются за жизнь 8-летней девочки. Уже удалось установить, что виновник аварии был в нетрезвом состоянии.

На месте ДТП работали: