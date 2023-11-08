Как отмечает Мария Тронт, жизнь раскололась на "до" и "после". И что после ДТП папа стал ангелом, "нашей вечностью", а мама – "нашей верой в несокрушимость". И она просит помочь с лечением родного для нее человека.

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Борьба за жизнь продолжается

Борьба за мамину жизнь после страшной автокатастрофы продолжается. Ее жажда жизни объединит и не дает сломаться. К сожалению, ее состояние очень тяжелое, однако врачи с осторожностью дают утешительные прогнозы,

– отмечает Тронт.

Она добавила, что удалось найти в Киеве клинику, в которой дали свет надежды, "когда та уже начинала угасать". Каждый день над матерью работает команда специалистов из всех возможных отраслей.

По словам Марии, многочисленные травмы – как физические, так и психологические – не проходят бесследно. По крайней мере, так предостерегают врачи. Следовательно, речь идет о длительном и добросовестном труде, о затяжной реабилитации.

"Мы каждый день получаем необъятные потоки поддержки и сострадания, это дает почувствовать, что мы не сами в этом мире. Наше горе пошло эхом", – добавляет она.

В то же время отмечает, что ежедневные счета для лечения ошеломляют. Несмотря на это, помощь и поддержка неравнодушных помогают устоять.

"Без вашей помощи, лепты каждого, мы бы вряд ли справились. Каждым своим вкладом вы придаете веру в жизнь", – отметила она.

По ее словам, собранных на данный момент средств хватит на первое время лечения. Впрочем, неизвестно, чего ожидать дальше. Более того, возникает вопрос других будущих расходов на проживание, пока не удастся вернуться в порядок. Следовательно, она будет благодарна тем, кто выразит желание помочь семье, а также распространить ее публикацию в соцсетях.

Большое спасибо всем, тем кто уже помог! С верой в сердце! И как говорил мой дедушка: "Кто терпен – тот спасен", на смену ночи придет день!

– добавила она.

Как помочь семье:

Ссылка на монобанку, куда вы можете перечислить денежные средства.

Реквизиты счета в ПриватБанке (UAH):

МФО банка: 305299

Получатель платежа: ТРОНТ МАРИЯ СЕРГИЕВНА

IBAN: UA803052990262066400954575631

Номер карты: 5168 7451 4288 9705

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