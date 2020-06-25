Жуткое ДТП на трассе Киев – Чоп: перевернулась маршрутка, много раненых – фото, видео
Рейсовый микроавтобус сообщением Ужгород – Хуст 25 июня влетел в отбойник и перевернулся. Известно об одной погибшей и семерых раненых.
О происшествии на трассе Киев – Чоп, вблизи села Середнее сообщает местный журналист Виталий Глагола в своем телеграм-канале.
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Что известно об обстоятельствах и причинах аварии
- Предварительная версия причины ДТП – у микроавтобуса лопнуло колесо, и водитель не смог справиться с управлением.
- По предварительной информации, в результате аварии один человек погиб и семеро травмированы.
- На место уже прибыли полицейские и спасатели.
Смотрите видео с места аварии на Закарпатье:
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