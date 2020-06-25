Рейсовый микроавтобус сообщением Ужгород – Хуст 25 июня влетел в отбойник и перевернулся. Известно об одной погибшей и семерых раненых.

О происшествии на трассе Киев – Чоп, вблизи села Середнее сообщает местный журналист Виталий Глагола в своем телеграм-канале. Смотрите также В Варшаве автобус упал с моста и разломался, есть погибшие и раненые: фото Что известно об обстоятельствах и причинах аварии Предварительная версия причины ДТП – у микроавтобуса лопнуло колесо, и водитель не смог справиться с управлением.



По предварительной информации, в результате аварии один человек погиб и семеро травмированы.



На место уже прибыли полицейские и спасатели. Смотрите видео с места аварии на Закарпатье: Новость дополняется