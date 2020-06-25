Рейсовий мікроавтобус на Закарпатті сполученням Ужгород – Хуст, 25 червня влетів у відбійник і перекинувся. Відомо про одну загиблу та сімох поранених.

Про автопригоду на трасі Київ – Чоп, поблизу села Середнє повідомляє місцевий журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі. Дивіться також У Варшаві автобус впав з мосту і розламався, є загиблі та поранені: фото Що відомо про обставини та причини аварії Попередня версія причини ДТП – лопнуло колесо у мікроавтобуса і водій не зміг впоратися з керуванням.

За попередньою інформацією, в результаті аварії одна людина загинула та близько семеро людей травмовані.

На місце вже прибули поліцейські, медики та рятувальники. Дивіться відео з місця аварії на Закарпатті: Дивіться ще одне відео з місця ДТП: Аварія на Закарпатті 25 червня / Фото Мукачево.net Село Середнє Ужгородського району на карті: