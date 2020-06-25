Жахлива ДТП на трасі Київ – Чоп: перевернулась маршрутка, багато поранених – фото, відео
Рейсовий мікроавтобус на Закарпатті сполученням Ужгород – Хуст, 25 червня влетів у відбійник і перекинувся. Відомо про одну загиблу та сімох поранених.
Про автопригоду на трасі Київ – Чоп, поблизу села Середнє повідомляє місцевий журналіст Віталій Глагола у своєму телеграм-каналі.
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Що відомо про обставини та причини аварії
- Попередня версія причини ДТП – лопнуло колесо у мікроавтобуса і водій не зміг впоратися з керуванням.
- За попередньою інформацією, в результаті аварії одна людина загинула та близько семеро людей травмовані.
- На місце вже прибули поліцейські, медики та рятувальники.
Дивіться відео з місця аварії на Закарпатті:
Дивіться ще одне відео з місця ДТП:
Аварія на Закарпатті 25 червня / Фото Мукачево.net
Село Середнє Ужгородського району на карті: