9 мая на трассе Киев – Чоп произошла смертельная авария. На месте погиб водитель автомобиля Audi А4 и его полуторамесячный сын.

Впоследствии стало известно, что от множественных травм в больнице умерла 37-летняя жена погибшего водителя. Это произошло через несколько часов после аварии.

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Смертельная авария на трассе Киев – Чоп 9 мая: новые подробности

В ДТП возле села Колоденка Ровненской области погибла целая семья – 34-летний мужчина с женой и их полуторамесячный сын. Мужчина с ребенком потеряли жизнь на месте аварии, женщина умерла через несколько часов в больнице.

По факту аварии полиция начала уголовное производство. По предварительной информации, погибший водитель легковика Аudi А4 выехал на встречную полосу , где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.

Водитель микроавтобуса жив, но получил политравму, закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы. Сейчас он находится в больнице.

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Были ли водители в состоянии опьянения – устанавливать будет судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства аварии выяснит следствие.

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