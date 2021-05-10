ДТП на трассе Киев – Чоп: в больнице умерла мать погибшего ребенка
9 мая на трассе Киев – Чоп произошла смертельная авария. На месте погиб водитель автомобиля Audi А4 и его полуторамесячный сын.
Впоследствии стало известно, что от множественных травм в больнице умерла 37-летняя жена погибшего водителя. Это произошло через несколько часов после аварии.
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Смертельная авария на трассе Киев – Чоп 9 мая: новые подробности
В ДТП возле села Колоденка Ровненской области погибла целая семья – 34-летний мужчина с женой и их полуторамесячный сын. Мужчина с ребенком потеряли жизнь на месте аварии, женщина умерла через несколько часов в больнице.
По факту аварии полиция начала уголовное производство. По предварительной информации, погибший водитель легковика Аudi А4 выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter.
Водитель микроавтобуса жив, но получил политравму, закрытую черепно-мозговую травму и множественные переломы. Сейчас он находится в больнице.
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Были ли водители в состоянии опьянения – устанавливать будет судебно-медицинская экспертиза. Все обстоятельства аварии выяснит следствие.
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