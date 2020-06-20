Авто разорвало пополам: жуткое ДТП на трассе Киев – Одесса, есть погибшие – фото
В Одесской области 20 июня столкнулись грузовик Renault Magnum и легковой автомобиль Renault Duster. В результате ДТП погибли два человека.
Авария произошла в 8 утра на 276 километре трассы Киев – Одесса. Об этом сообщает пресс-центр полиции Одесской области.
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Что известно об обстоятельствах аварии и погибших
- В результате аварии погибли 46-летняя женщина-водитель легкового автомобиля с Днепропетровщины и пассажир, который ехал с ней.
- По словам очевидцев, от сильного удара легковой автомобиль "смяло, как консервную банку". Для извлечения тела из изувеченной машины понадобилась помощь спасателей.
- Полиция устанавливает все обстоятельства аварии.
Мужчина и женщина погибли в Одесской области / Фото Нацполиции
ДТП в Одесской области / Фото Нацполиции