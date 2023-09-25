24 сентября столичные патрульные получили сообщение о столкновении трех автомобилей на Троещине.
Смотрите также В Турции на пешеходном переходе машина насмерть сбила украинца
Врезался в два автомобиля и забор
Прибывшие на место инцидента правоохранители выяснили его обстоятельства. Как оказалось, водитель авто Volkswagen Tiguan столкнулся с BMW X5 и Ford Focus. После этого он не справился с управлением и въехал в металлический забор.
Во время общения с виновником ДТП сотрудники полиции заметили у мужчины признаки алкогольного опьянения, а тест на драгере подтвердил их догадки: показал результат в 14 раз больше нормы – 2,82 промилле.
К счастью, среди участников происшествия пострадавших нет. Теперь водителю Volkswagen Tiguan грозит наказание за нарушение правил дорожного движения, повлекшее за собой ДТП, управление транспортом в состоянии опьянения и без наличия соответствующих документов.
ДТП в Украине: последние новости
- На Львовщине недалеко от села Раловка автомобиль марки "Fiat Stilo", в котором находились подростки, вылетел с трассы и опрокинулся. В результате инцидента погиб 18-летний водитель, остальные три пассажира в возрасте 15, 17 и 19 лет получили травмы – их госпитализировали. Между тем, правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения.
- 5 августа в Закарпатье произошло ДТП с участием автомобиля Mercedes Benz. Он наехал на двух пешеходов – 33-летнюю женщину с 8-летним ребенком, которые шли по обочине. После этого Mercedes Benz столкнулся с автомобилем марки Volkswagen Golf. В нем находились 21-летний водитель, его 20-летняя жена и 2-летний сын. В результате аварии погибли 33-летняя женщина, которая двигалась по обочине, и 2-летний ребенок, сидевший в авто. Следствие установило, что водитель находился под действием алкоголя и наркотиков.
- Жуткое видео шокировало сеть. На нем зафиксирован момент переезда на автомобиле пожилой женщины. Как выяснилось, нарушение совершил полицейский. Пытаясь уехать со двора своего дома, он задним ходом сначала сбил пенсионерку, а затем, разворачиваясь, дважды ее переехал. Далее мужчина вместе с женой положили пострадавшую на скамейку и уехали, не дождавшись скорой. 81-летняя женщина скончалась в больнице.