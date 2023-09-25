24 вересня столичні патрульні отримали повідомлення про зіткнення трьох автомобілів на Троєщині.

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Врізався у дві автівки і паркан

Правоохоронці, які прибули на місце інциденту, з'ясували його обставини. Як виявилося, водій авто Volkswagen Tiguan зіткнувся з BMW X5 та Ford Focus. Після цього керманич не впорався з керуванням та в'їхав у металевий паркан.

Під час спілкування з винуватцем ДТП співробітники поліції помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння, а тест на драгері підтвердив їхні здогадки: показав результат у 14 разів більше норми — 2,82 проміле.

На щастя, серед учасників автопригоди постраждалих немає. Тепер водію Volkswagen Tiguan загрожує покарання за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, керування транспортом у стані сп'яніння та без наявності відповідних документів.

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