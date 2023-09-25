24 вересня столичні патрульні отримали повідомлення про зіткнення трьох автомобілів на Троєщині.
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Врізався у дві автівки і паркан
Правоохоронці, які прибули на місце інциденту, з'ясували його обставини. Як виявилося, водій авто Volkswagen Tiguan зіткнувся з BMW X5 та Ford Focus. Після цього керманич не впорався з керуванням та в'їхав у металевий паркан.
Під час спілкування з винуватцем ДТП співробітники поліції помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння, а тест на драгері підтвердив їхні здогадки: показав результат у 14 разів більше норми — 2,82 проміле.
На щастя, серед учасників автопригоди постраждалих немає. Тепер водію Volkswagen Tiguan загрожує покарання за порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП, керування транспортом у стані сп'яніння та без наявності відповідних документів.
ДТП в Україні: останні новини
- На Львівщині неподалік села Ралівка автомобіль марки "Fiat Stilo", в якому перебували підлітки, вилетів з траси та перекинувся. Внаслідок інциденту загинув 18-річний водій, інші троє пасажирів віком 15, 17 та 19 років отримали травми – їх госпіталізували. Тим часом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху.
- 5 серпня на Закарпатті сталася ДТП за участі автомобіля Mercedes Benz. Він наїхав на двох пішоходів – 33-річну жінку з 8-річною дитиною, які йшли узбіччям. Після цього Mercedes Benz зіштовхнувся з автомобілем марки Volkswagen Golf. У ньому перебували 21-річний водій, його 20-річна дружина та 2-річний син. Унаслідок аварії загинули 33-річна жінка, яка рухалася узбіччям, та 2-річна дитина, яка сиділа в авто. Слідство встановило, що водій перебував під дією алкоголю та наркотиків.
- Моторошне відео шокувало мережу. На ньому зафіксовано момент переїзду автомобілем літньої жінки. Як з'ясувалося, порушення скоїв поліцейський. Намагаючись виїхати з двору свого будинку, він заднім ходом спочатку збив пенсіонерку, а потім, розвертаючись, двічі її переїхав. Далі чоловік разом із дружиною поклали постраждалу на лавку і поїхали, не дочекавшись швидкої. 81-річна жінка померла у лікарні.