Высший антикоррупционный суд 20 сентября 2022 года избрал ему меру пресечения. Александр Трухин хотел подкупить патрульных полицейских и предлагал "150 тысяч".

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"Суд частично удовлетворил вышеуказанное ходатайство и применил к подозреваемому меру пресечения в виде залога в размере 49 620 тысяч гривен", – рассказали в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Что должен делать Трухин

Кроме залога, Трухин обязан приходить к детективу, прокурору и суду по каждому требованию. Обвиняемый должен уведомлять детектива, прокурора или суд об изменении места жительства и работы.

Трухину запретили общаться с министром внутренних дел Украины Денисом Монастырским. Не советуют и вести переговоры с руководителями Национальной полиции, Департамента патрульной полиции, управления патрульной полиции Киева, Департамента патрульной полиции, руководителями и судебными экспертами национального научного центра "Институт судебных экспертиз Бокариуса" и свидетелями по делу.

Обвиняемый будет выполнять все обязанности до 20 ноября 2022 года включительно.

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Что известно об аварии

ДТП произошло 23 августа 2021 года. СМИ сообщали, что именно Трухин был за рулем автомобиля. В аварии пострадали 6 человек.

Издание "Украинская правда" опубликовало видео с бодикамеры полицейского Сергея Петрика. Трухин там убеждал, что не был за рулем, и спрашивал: "Можно я тихонько в лес уйду?". Нардеп обещал правоохранителю связи с министром внутренних дел Денисом Монастырским.

После публикации видео генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное дело. Впоследствии Трухина исключили из партии "Слуга народа".

Обратите внимание – расследование в отношении нардепа Трухина: смотрите видео