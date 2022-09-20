Вищий антикорупційний суд 20 вересня 2022 року обрав йому запобіжний захід. Зазначили, що Олександр Трухін хотів підкупити патрульних поліцейських і пропонував "150 тисяч".

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"Суд частково задовольнив вищевказане клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 49 620 тисяч гривень", – розповіли у Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Що повинен робити Трухін

Крім застави, Трухін зобов'язаний приходити до детектива, прокурора та суду за кожною вимогою. Обвинувачуваний повинен повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну місця проживання та роботи.

Трухіну заборонили спілкуватися з міністром внутрішніх справ України Денисом Монастирським. Не радять і вести перемовини з керівниками Національної поліції, Департаменту патрульної поліції, управління патрульної поліції у Києва, Департаменту патрульної поліції, керівниками та судовими експертами національного наукового центру "Інститут судових експертиз Бокаріуса" та свідками у справі.

Обвинувачуваний виконуватиме всі обов'язки до 20 листопада 2022 року включно.

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Що відомо про аварію

ДТП трапилася 23 серпня 2021 року. ЗМІ повідомляли, що саме Трухін був за кермом автомобіля. В аварії постраждали 6 людей.

Видання "Українська правда" опублікувало відео з бодікамери поліцейського Сергія Петрика. Трухін там переконував, що не був за кермом, і запитував: "Можна я тихенько в ліс піду?". Нардеп обіцяв правоохоронцю зв'язки з міністром внутрішніх справ Денисом Монастирським.

Після публікації відео генпрокурорка Ірина Венедіктова доручила зареєструвати кримінальну справу. Згодом Трухіна виключили з партії "Слуга народу".

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