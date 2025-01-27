Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ТСН. Отмечается, что сотрудники ГБР и Национальной полиции уже открыли уголовное производство.

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В СБУ отреагировали на ДТП на Киевщине

В СБУ прокомментировали, что в результате аварии был травмирован несовершеннолетний пешеход, его оперативно доставили в больницу "Охматдет". Там ему была оказана вся необходимая медицинская помощь, сейчас пострадавший находится в удовлетворительном состоянии.

Должностному лицу СБУ также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

В Службе безопасности Украины отметили, что считают такие действия сотрудника недопустимыми, способствуют объективному расследованию и оказывают всестороннюю помощь правоохранителям.

К слову, на днях в Киеве произошла еще одна авария. По информации СМИ, днем 26 января на Берестейском проспекте маршрутка влетела в два полицейских автомобиля. В то же время информация о пострадавших не поступала.

Что стало причиной столкновения маршрутки и двух полицейских автомобилей – неизвестно.