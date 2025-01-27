Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ТСН. Зазначається, що співробітники ДБР і Національної поліції вже відкрили кримінальне провадження.

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В СБУ відреагували на ДТП на Київщині

В СБУ прокоментували, що в результаті аварії був травмований неповнолітній пішохід, його оперативно доправили до лікарні "Охматдит". Там йому була надана уся необхідна медична допомога, зараз потерпілий перебуває у задовільному стані.

Посадовцю СБУ також обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У Службі безпеки України наголосили, що вважають такі дії співробітника неприпустимими, сприяють об'єктивному розслідуванню та надають всебічну допомогу правоохоронцям.

До слова, днями у Києві сталася ще одна аварія. За інформацією ЗМІ, вдень 26 січня на Берестейському проспекті маршрутка влетіла у два поліцейських автомобілі. Водночас інформація про постраждалих не надходила.

Що стало причиною зіткнення маршрутки та двох поліцейських автівок – невідомо.