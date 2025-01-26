Інцидент трапився у місті Васильків Київської області за участі співробітника Центрального управління СБУ, передає 24 Канал із посиланням на hromadske.

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ДТП із посадовцем СБУ у Василькові: що відомо

Зазначається, що постраждалого оперативно доправили до "Охматдиту". Неповнолітньому надали усю необхідну медичну допомогу, він перебуває у задовільному стані.

За фактом ДТП ДБР і Нацполіція відкрили кримінальне провадження. Посадовцю Служби безпеки вже обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

У мережі повідомили, що потерпілому хлопцю 15 років, а посадовець СБУ, який його збив, був у нетверезому стані.

Нагадаємо, що на Львівщині сталася моторошна ДТП за участі легковика й автобуса. Близько 16:50 26 січня на автодорозі Київ – Чоп Volkswagen виїхав на зустрічну смугу, де в цей момент їхав автобус ЗАЗ. На швидкості два транспортні засоби зіштовхнулися.

Водій автомобіля та троє його пасажирів загинули. Водія та одного з пасажирів автобуса доставили до лікарні.