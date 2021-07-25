ДТП с украинцами в Польше: что известно о состоянии пострадавших

В Польше 24 июля произошло масштабное ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. В результате столкновения получили травмы различной степени тяжести 10 человек, среди которых 7 украинцев.

Один из наших граждан, пострадавший во время аварии, умер в больнице. Остальных людей также госпитализировали, а двух уже успели выписать.

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Что известно о состоянии пострадавших

Советник-посланник посольства Украины в Польше Олег Куц в эфире одного из телеканалов рассказал, что консулы уже посетили украинцев в медицинских учреждениях.

Он отметил, что с родственниками пострадавших и погибшего установлен контакт. Сейчас проходит процедура оформления всех документов и организационные моменты.

"Личные данные, к сожалению, не могу разглашать. Наши консулы на месте оказывают всю помощь, обеспечивают коммуникационную составляющую. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", – сказал дипломат.

Олег Куц добавил, что всем пострадавшим оказали первую неотложную помощь. Кроме этого, были дополнительные обследования, чтобы выявить повреждения, которые могли не увидеть при первом осмотре, чтобы исключить возможное ухудшение состояния.

Я не могу давать оценку состояния здоровья, в то же время врачи нам сказали, что первая ночь обычно является самой критичной и тяжелой. Поэтому по оценкам врачей можем говорить о сдержанном оптимизме,

– подытожил он.

ДТП с украинцами в ​​Польше: коротко

В Лодзинском воеводстве 24 июля произошло ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen Transporter и легкового автомобиля Nissan.

ДТП, вероятно, вызвала водитель легковушки – она ​​была в нетрезвом состоянии. Правоохранители обнаружили в ее организме 4 промилле алкоголя.

После столкновения машины полетели в кюветы на противоположных сторонах дороги. На месте работали полиция, вертолет и пожарные.

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