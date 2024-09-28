В Чернигове легковушка столкнулась с троллейбусом: дети получили травмы

В Чернигове случилось дорожно-транспортное происшествие при участии троллейбуса и автомобиля. В результате ДТП травмировались пассажиры троллейбуса - двое детей в возрасте восьми и 14 лет, а также пенсионерка.

Об этом сообщила пресс-секретарь патрульной полиции в области Руслана Железняк. Травмы получили три человека.

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Что известно об аварии в Чернигове

Авария произошла на перекрестке проспекта Михаила Грушевского и улицы Защитников Чернигова.

По предварительной информации, водитель автомобиля "КИА" двигалась по улице Защитников Чернигова в сторону проспекта Михаила Грушевского. При перестройке из крайней левой полосы на крайнюю правую она столкнулась с троллейбусом.

В результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы две несовершеннолетние пассажирки троллейбуса - девушки 8 и 14 лет.

По словам гендиректора Черниговской детской областной больницы Татьяна Лебедева, старшей девочке обработали ссадины и отпустили домой.

У младшей диагностировали перелом руки. Ее оставили в заведении для дальнейшего лечения. Состояние девочки среднетяжелое,

– сказала врач.

Также, по словам руководителя областного центра экстренной медицинской помощи Игоря Даниленко, за помощью к медикам обратилась 73-летняя женщина. Ей обработали ссадины на месте, в госпитализации она не нуждалась.

Напомним, что в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля и маршрутки из-за ежика, который вышел на дорогу.