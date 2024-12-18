Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Zaxid.net.

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Что известно о ДТП в Дрогобыче

Как рассказали очевидцы, Иван Якимив на скорости сначала врезался в припаркованный на обочине дороги автомобиль, после чего его автомобиль по инерции поехал дальше и влетел в соседний жилой дом, повредив стену.

В результате инцидента повреждения получил 40-летний владелец припаркованного авто. В момент ДТП тот ставил вещи в багажник. По данным полиции, тот получил легкие телесные повреждения.

В видео, которое обнародовали очевидцы, Якимив ведет себя агрессивно и нецензурно выражается в отношении пострадавших и лиц, которые собрались на месте ДТП.

Адвокат влетел в автомобиль и стену: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика, 18+)

В полиции Львовщины рассказали, что 39-летний виновник ДТП был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. На него составили административные материалы за пьяное вождение и нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение имущества (ст. 130 и ст. 124 КУоАП).

Инцидент с дрогобычским адвокатом: смотрите видео (осторожно, нецензурная лексика, 18+)

В сети сообщают, что это уже не первый случай, когда Якимива ловят в нетрезвом состоянии за рулем. В октябре 2021 года ночью его останавливали пьяным за рулем автомобиля Hundai Sonata. Судья Дрогобычского суда Руслана Курус закрыла дело из-за отсутствия состава административного правонарушения. В 2014 году его также останавливали пьяным за рулем. В суде он объяснил, что выпил бутылку пива, после чего отгонял машину в гараж. Тогда судья Андрей Ивасовка закрыл дело, ограничившись устным замечанием.

Также в апреле 2023 года адвоката задержали на взятке. За деньги Якимив якобы обещал военнообязанному отсрочку от мобилизации.