В результате происшествия есть пострадавшие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

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ДТП в Гостомеле

Работники правоохранительных органов предварительно установили, что 26-летняя водитель Volkswagen, во время движения не справилась с управлением, выехала на правую обочину дороги и допустила столкновение с неподвижным препятствием в виде бетонных блоков.

В результате ДТП водитель и 22-летний пассажир с телесными повреждениями госпитализированы в медицинское учреждение,

– говорится в сообщении полиции.

По факту ДТП, повлекшее телесные повреждения средней тяжести, следователи начали досудебное расследование.

Важно! Полиция призывает водителей соблюдать Правила дорожного движения и скоростного режима.

Напомним, что на трассе М-11 Львов – Шегини, неподалеку Судовой Вишни, 5 апреля произошло ДТП с участием грузовика, перевозившего автомобили на лафете, и микроавтобуса. В результате аварии есть жертвы и пострадавшие.