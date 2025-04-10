Внаслідок події є постраждалі. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу поліції Київщини.

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ДТП в Гостомелі

Працівники правоохоронних органів попередньо встановили, що 26-річна водійка Volkswagen, під час руху не впоралась з керуванням, виїхала на праве узбіччя дороги та допустила зіткнення з нерухомою перешкодою у вигляді бетонних блоків.

Внаслідок ДТП водійку та 22-річного пасажира з тілесними ушкодженнями госпіталізовано до медичного закладу,

– ідеться в повідомленні поліції.

За фактом ДТП, що спричинила тілесні ушкодження середньої тяжкості, слідчі розпочали досудове розслідування.

Важливо! Поліція закликає водіїв дотримуватися Правил дорожнього руху та швидкісного режиму.

Нагадаємо, що на трасі М-11 Львів – Шегині, неподалік Судової Вишні, 5 квітня сталася ДТП за участю вантажівки, що перевозила автомобілі на лафеті, та мікроавтобуса. Внаслідок аварії є жертви та постраждалі.