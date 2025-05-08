Об этом пишет 24 Канал со ссылкой пресс-службу Киевского городского совета.
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В Киеве из-за ДТП повреждена контактная сеть троллейбусов
В четверг, 8 мая, на улице Юрия Ильенко возле станции метро "Лукьяновская" произошло ДТП, в результате которого автомобиль сбил контактную опору.
От удара опора упала на контактную сеть троллейбусов,
– рассказали в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.
Из-за повреждения временно транспорт курсирует с изменениями.
Так, движение троллейбусов на этом участке организовано следующим образом:
- №№ 6, 28 курсируют до станции метро "Почайна";
- №№ 16, 18, 31, 33 – до станции метро "Лукьяновская" с проездом через железнодорожную станцию "Куреневка" и улицу Белорусскую;
- №№ 19, 35 – по улицам Елены Телиги, Вадима Гетьмана и Чоколовскому бульвару до улицы Кадетский Гай.
На место происшествия оперативно выехали специалисты КП "Киевпастранс" и других профильных служб для обследования повреждений и необходимых восстановительных работ.
Напомним, на днях на Воскресенке в Киеве произошел прорыв трубопровода прямо под рельсами – трамваи остановились, а на месте образовалась воронка.