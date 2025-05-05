Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина. В Киеве на перекрестке улиц Черных Запорожцев и Остафия Дашкевича произошел прорыв трубопровода.

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На Воскресенке образовалась воронка

В результате повреждения под трамвайными путями образовалась воронка, что сделало невозможным дальнейшее движение электротранспорта.

Как сообщили в КГГА, авария привела к приостановлению движения трамваев № 22, 27, 28, 33 и 35 в обоих направлениях. На месте работают аварийные службы, которые занимаются ликвидацией последствий прорыва.

На время ремонтных работ для удобства киевлян организован временный автобусный маршрут № 28-Т.

Прорыв трубопровода в столице: смотреть видео

Временный маршрут курсирует от Дарницкой площади до улицы Милославской, заменяя остановленные трамваи.

Трамваи остановлены из-за прорыва трубопровода: смотреть видео

Городские власти призывают жителей столицы учитывать эти изменения при планировании своих поездок.