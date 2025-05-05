Про це розповідає 24 Канал з посиланням на РБК-Україна. У Києві на перехресті вулиць Чорних Запорожців і Остафія Дашкевича стався прорив трубопроводу.

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На Воскресенці утворилася вирва

Унаслідок пошкодження під трамвайними коліями утворилася вирва, що унеможливило подальший рух електротранспорту.

Як повідомили в КМДА, аварія призвела до призупинення руху трамваїв № 22, 27, 28, 33 і 35 в обох напрямках. На місці працюють аварійні служби, які займаються ліквідацією наслідків прориву.

На час ремонтних робіт для зручності киян організовано тимчасовий автобусний маршрут № 28-Т.

Прорив трубопроводу у столиці: дивитися відео

Тимчасовий маршрут курсує від Дарницької площі до вулиці Милославської, замінюючи зупинені трамваї.

Трамваї зупинені через прорив трубопроводу: дивитися відео

Міська влада закликає жителів столиці враховувати ці зміни під час планування своїх поїздок.