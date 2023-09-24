Полицейские устанавливают возможные причины и все обстоятельства этого происшествия. Пострадавшим оказывают помощь медики.

К теме Полиция задержала подозреваемого по делу об убийстве 16-летней школьницы в Пятихатках

Что известно о ДТП в Николаевской области

Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет отметил, что эта авария произошла на автодороге Н-11 "Николаев – Днепр", недалеко от села Марьевка Баштанского района области. В частности, в этом ДТП столкнулись три автомобиля: BMW 330D, Ford Ranger и Mersedes Bens Sprinter.

В результате ДТП погибли 21-летний водитель и 19-летняя пассажирка BMW. А 40-летний вождь и 29-летний пассажир пикапа госпитализированы в медицинское учреждение с травмами разной степени тяжести. Водитель Ford не пострадал,

– сказал Шайхет.

Жуткая авария в Николаевской области / Фото Сергея Шайхета

Он также обратился к водителям транспортных средств, призвав быть внимательными за рулем, выбирать умеренную скорость и соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами. Он также пожелал гражданам оберегать себя от проблем.

Ранее в Николаевской области была авария с быстрой