Полицейские устанавливают возможные причины и все обстоятельства этого происшествия. Пострадавшим оказывают помощь медики.
К теме Полиция задержала подозреваемого по делу об убийстве 16-летней школьницы в Пятихатках
Что известно о ДТП в Николаевской области
Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет отметил, что эта авария произошла на автодороге Н-11 "Николаев – Днепр", недалеко от села Марьевка Баштанского района области. В частности, в этом ДТП столкнулись три автомобиля: BMW 330D, Ford Ranger и Mersedes Bens Sprinter.
В результате ДТП погибли 21-летний водитель и 19-летняя пассажирка BMW. А 40-летний вождь и 29-летний пассажир пикапа госпитализированы в медицинское учреждение с травмами разной степени тяжести. Водитель Ford не пострадал,
– сказал Шайхет.
Жуткая авария в Николаевской области / Фото Сергея Шайхета
Он также обратился к водителям транспортных средств, призвав быть внимательными за рулем, выбирать умеренную скорость и соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами. Он также пожелал гражданам оберегать себя от проблем.
Ранее в Николаевской области была авария с быстрой
- В Николаевской области вблизи села Михайловка 10 августа произошла смертельная авария. Так, карета скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем.
- В результате этой аварии погибли 3 человека. Среди погибших также был и медицинский работник, работавший в скорой.
- В ГСЧС отметили, что на месте работали правоохранители, спасатели и медики. Все причины аварии устанавливаются и изучаются полицейскими.
- Жуткое ДТП также произошла и во Львовской области. В частности, там автомобиль с подростками вылетел с трассы и опрокинулся, в результате чего погиб 18-летний парень.
- Правоохранители открыли уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения. Максимальным наказанием является лишение свободы сроком от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 3 лет или без такого.