Наразі поліцейські встановлюють можливі причини та всі обставини цієї автопригоди. Постраждалим надають допомогу медики.

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Що відомо про ДТП у Миколаївській області

Начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет зазначив, що ця аварія трапилася на автодорозі Н-11 "Миколаїв – Дніпро", неподалік села Мар'ївка Баштанського району області. Зокрема, в цій ДТП зіткнулися три автомобілі: BMW 330D, Ford Ranger та Mersedes Bens Sprinter.

Внаслідок ДТП загинули 21-річний водій та 19-річна пасажирка BMW. А 40-річний керманич та 29-річний пасажир пікапа госпіталізовані до медичного закладу з травмами різного ступеню тяжкості. Водій Ford не постраждав,

– сказав Шайхет.

Моторошна аварія у Миколаївській області / Фото Сергія Шайхета

Він також звернувся до водіїв транспортних засобів, закликавши бути уважними за кермом, обирати помірну швидкість і дотримуватися безпечної дистанції між транспортними засобами. Він також побажав громадянам берегти себе від негараздів.

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