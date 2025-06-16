Авария произошла в воскресенье, 15 июня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на румынское издание Glasul Nordului.

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В каком состоянии пострадавшие украинцы

ДТП произошло в населенном пункте Вакулешти уезда Ботошаны. Травмы получили 7, а по другим данным 9 человек.

По данным СМИ, некоторые из них могут находиться в больницах в тяжелом состоянии. В частности, тяжелее всего травмировалась пассажирка, которая сидела справа от водителя. Ее заблокировало в салоне, на момент деблокирования она была в сознании.

Предварительно, водитель легковушки заснул за рулем и выехал на встречную полосу, где и произошло столкновение с пассажирским бусом.

Оба транспортных средства получили серьезные повреждения. Вызволять из искореженного автобуса людей прибыли спасатели. Несколько человек нуждались в экстренной транспортировке в больницу.

Украинцы попали в ДТП в Румынии / Фото Glasul Nordului

Издание "Молодой буковинец", ссылаясь на журналиста "Общественного" Виталия Зигря, добавило, что автобус ехал из Черновцов в Румынию.