Аварія сталася у неділю, 15 червня. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на румунське видання Glasul Nordului.

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У якому стані постраждалі українці

ДТП сталася у населеному пункті Вакулешті повіту Ботошани. Травми отримали 7, а за іншими даними 9 людей.

За даними ЗМІ, деякі із них можуть перебувати у лікарнях у важкому стані. Зокрема, найважче травмувалася пасажирка, яка сиділа праворуч від водія. Її заблокувало в салоні, на момент деблокування вона була при свідомості.

Попередньо, водій легковика заснув за кермом та виїхав на зустрічну смугу, де й відбулося зіткнення із пасажирським бусом.

Обидва транспортні засоби отримали серйозні пошкодження. Визволяти з понівеченого автобуса людей прибули рятувальники. Кілька осіб потребували екстреного транспортування до лікарні.

Українці потрапили у ДТП у Румунії / Фото Glasul Nordului

Видання "Молодий буковинець", посилаючись на журналіста "Суспільного" Віталія Зигря, додало, що автобус їхав з Чернівців в Румунію.