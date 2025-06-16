Про це заявила у паризька прокурорка Лора Бекко 15 червня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Figaro.

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У Франції розслідують аварію автобуса з українцями

За даними слідства, аварія сталася на трасі A81 поблизу міста Дегре. В автобусі перебували 58 пасажирів – здебільшого українські підлітки віком 15 – 17 років, які поверталися з освітнього обміну у французькому Плоермелі до рідного міста Кіцмань у Чернівецькій області.

Унаслідок катастрофи загинули 4 дорослі особи, ще понад 50 людей дістали поранення, зокрема, дев’ятеро перебували у важкому стані, 18 – мали травми середньої тяжкості, 29 – легкі ушкодження. Стан усіх постраждалих, згідно з оновленою інформацією на 15 червня, стабільний, загрози життю немає.

Аналізи на алкоголь і наркотики, проведені щодо обох водіїв, показали негативний результат. Водія, який керував транспортом у момент інциденту, взяли під судовий нагляд із забороною сідати за кермо. Іншого водія звільнили без пред’явлення обвинувачень.

Розслідуванням займається спеціалізований підрозділ прокуратури Парижа з розслідування колективних аварій.