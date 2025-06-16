Об этом заявила в парижская прокурор Лора Бекко 15 июня. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Le Figaro.

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Во Франции расследуют аварию автобуса с украинцами

По данным следствия, авария произошла на трассе A81 вблизи города Дегре. В автобусе находились 58 пассажиров – в основном украинские подростки в возрасте 15 – 17 лет, которые возвращались с образовательного обмена во французском Плоермеле в родной город Кицмань в Черновицкой области.

В результате катастрофы погибли 4 взрослых человека, еще более 50 человек получили ранения, в частности, девять находились в тяжелом состоянии, 18 – имели травмы средней тяжести, 29 – легкие повреждения. Состояние всех пострадавших, согласно обновленной информации на 15 июня, стабильное, угрозы жизни нет.

Анализы на алкоголь и наркотики, проведены в отношении обоих водителей, показали отрицательный результат. Водителя, который управлял транспортом в момент инцидента, взяли под судебный надзор с запретом садиться за руль. Другого водителя освободили без предъявления обвинений.

Расследованием занимается специализированное подразделение прокуратуры Парижа по расследованию коллективных аварий.