Об этом в пятницу, 13 июня, в своем телеграм-канале сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 Канал. Он отреагировал на смертельную аварию.

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Как отреагировал Зеленский на аварию

Владимир Зеленский сообщил детали о трагическом ДТП во Франции., Он констатировал, что дети возвращались с учебного обмена из французского лицея в Бретани. По дороге в Париж автобус потерял управление и съехал в кювет.

Известно о четырех погибших взрослых, трое из них – граждане Украины. Еще два человека в тяжелом состоянии, за их жизни борются французские медики. Остальные дети имеют средние и легкие ранения, всем им оказывается необходимая помощь,

– говорится в сообщении.

По его словам, МИД Украины направило к месту происшествия команду дипломатов и консулов во главе с Послом Украины во Франции. Они оказывают содействие гражданам и поддерживают связь с семьями пострадавших.

Они также контактируют с представителями французских органов власти и служб на месте происшествия. Андрей Сибига и министр внутренних дел Игорь Клименко регулярно информируют о состоянии пострадавших и всех обстоятельствах происшествия.

"Благодарен французским властям за масштабное привлечение спасательных служб: более 50 аварийных бригад были задействованы, чтобы срочно доставить наших детей в больницы, и они продолжают помогать нашим людям", – добавил он.

Кроме вышеупомянутого, президент отметил, что офис Эммануэля Макрона продолжает помогать и держать ситуацию на контроле. Мобилизован также антикризисный центр МИД Франции и местные органы власти.

По его мнению, это настоящее проявление французской солидарности. Владимир Зеленский также выразил соболезнования всем семьям пострадавших, выразив надежду на скорейшее выздоровление раненых детей.

Напомним, во Франции на автомагистрали А81 возле города Ле-Ман в пятницу, 13 июня, около 13:00 украинский пассажирский автобус попал в аварию. В нем были дети из Черновцов, которые возвращались домой со школьной экскурсии.