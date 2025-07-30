Так, пока известно о 5 пассажирах, обратившихся за медицинской помощью. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Нацполиции области.

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Что известно о ДТП в Винницкой области?

В полиции отмечают, что ДТП произошло в среду, 30 июля, около 14 часов дня возле села Кузьминцы Гайсинского района. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет все обстоятельства аварии.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус выехал за пределы проезжей части. На момент аварии в автобусе находились 10 пассажиров и водитель, – отмечают правоохранители.

Там указали, что все обстоятельства и причины аварии будут выяснять в рамках уголовного производства, открытого по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) УКУ.

Такое преступление наказывается ограничением свободы на срок до трех лет.