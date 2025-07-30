Так, наразі відомо про 5 пасажирів, що звернулись за медичною допомогою. Про це пише 24 Канал з посиланням на пресслужбу Нацполіції області.

Дивіться також Військовий гелікоптер розбився у Німеччині: на місці аварії стався витік пального

Що відомо про ДТП на Вінниччині?

В поліції зазначають, що ДТП трапилася в середу, 30 липня, близько 14 години дня біля села Кузьминці Гайсинського району. На місці події працює слідчо-оперативна група поліції, яка з'ясовує всі обставини аварії.

За попередніми даними, водій не впорався з керуванням, через що автобус виїхав за межі проїжджої частини. На момент аварії в автобусі перебували 10 пасажирів та водій, – зазначають правоохоронці.

Там вказали, що всі обставини та причини аварії з'ясовуватимуть в рамках кримінального провадження, відкритого за частиною 1 статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Такий злочин карається обмеженням волі на строк до 3 років.