В Винницкой области крупное ДТП: 4 погибших и 4 раненых – фото
В Литинском районе на автодороге М-12 возле села Лукашевка столкнулись легковой автомобиль и грузовик. ДТП произошло 23 июля в 5:30 утра, погибли 4 человека, а еще 4 – получили травмы.
Что известно о ДТП
По предварительным данным, водитель автомобиля Opel выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком МAN, сообщает Цензор.НЕТ.
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После столкновения грузовик выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся, добавили в пресс-службе полиции.
ДТП произошло 23 июля
Место, где произошло ДТП
Что известно о пострадавших и жертвах
- В салоне автомобиля OPEL Zafira находилось 7 человек. Четверо пассажиров легковушки погибли сразу.
- Водители обоих транспортных средств и еще двое пассажиров легковушки получили травмы.
На месте происшествия работают полицейские
Четверо пассажиров этого авто погибли / Фото "Цензор.НЕТ"
Сейчас пострадавших госпитализировали. На месте происшествия работают полицейские.
Грузовик после ДТП перевернулся / Фото "Цензор.НЕТ"
Следователи уже начали уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц. Виновнику ДТП грозит лишение свободы до 10 лет.