В Литинском районе на автодороге М-12 возле села Лукашевка столкнулись легковой автомобиль и грузовик. ДТП произошло 23 июля в 5:30 утра, погибли 4 человека, а еще 4 – получили травмы.

Что известно о ДТП По предварительным данным, водитель автомобиля Opel выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком МAN, сообщает Цензор.НЕТ. Ранее Депутат насмерть сбил 19-летнего мотоциклиста на Закарпатье: фото (18+) После столкновения грузовик выехал за пределы проезжей части дороги и перевернулся, добавили в пресс-службе полиции.

ДТП произошло 23 июля

Место, где произошло ДТП Что известно о пострадавших и жертвах В салоне автомобиля OPEL Zafira находилось 7 человек. Четверо пассажиров легковушки погибли сразу. Водители обоих транспортных средств и еще двое пассажиров легковушки получили травмы.

На месте происшествия работают полицейские

Четверо пассажиров этого авто погибли / Фото "Цензор.НЕТ" Сейчас пострадавших госпитализировали. На месте происшествия работают полицейские.

Грузовик после ДТП перевернулся / Фото "Цензор.НЕТ" Следователи уже начали уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель нескольких лиц. Виновнику ДТП грозит лишение свободы до 10 лет. Обратите внимание! За 29 лет независимости Украины в авариях погибли 174 тысячи 95 человек. Пострадали в ДТП более 1 миллиона 264 тысяч человек.