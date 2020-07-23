На Вінниччині масштабна ДТП: 4 загиблих та 4 поранених – фото
У Літинському районі на автодорозі М-12 поблизу села Лукашівка зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка. ДТП трапилася 23 липня о 5:30 ранку, загинуло 4 людей, а ще 4 – отримали травми.
Що відомо про ДТП
За попередніми даними, водій автомобіля Opel виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з вантажівкою МAN, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Після зіткнення вантажівка виїхала за межі проїжджої частини дороги та перекинулась, додали у пресслужбі поліції.
ДТП трапилася 23 липня
Місце, де трапилася ДТП
Що відомо про постраждалих та жертв
- У салоні автомобіля OPEL Zafira перебувало 7 осіб. Четверо пасажирів легковика загинули одразу.
- Водії обох транспортних засобів та ще двоє пасажирів легковика отримали травми.
На місці події працюють поліцейські
Четверо пасажирів цього авто загинули / Фото "Цензор.НЕТ"
Наразі постраждалих госпіталізували. На місці події працюють поліцейські.
Вантажівка після ДТП перекинулась / Фото "Цензор.НЕТ"
Слідчі уже розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі до 10 років.