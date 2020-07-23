У Літинському районі на автодорозі М-12 поблизу села Лукашівка зіткнулися легковий автомобіль та вантажівка. ДТП трапилася 23 липня о 5:30 ранку, загинуло 4 людей, а ще 4 – отримали травми.

Що відомо про ДТП

За попередніми даними, водій автомобіля Opel виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з вантажівкою МAN, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Після зіткнення вантажівка виїхала за межі проїжджої частини дороги та перекинулась, додали у пресслужбі поліції.



ДТП трапилася 23 липня



Місце, де трапилася ДТП

Що відомо про постраждалих та жертв

У салоні автомобіля OPEL Zafira перебувало 7 осіб. Четверо пасажирів легковика загинули одразу.

Водії обох транспортних засобів та ще двоє пасажирів легковика отримали травми.



На місці події працюють поліцейські



Четверо пасажирів цього авто загинули / Фото "Цензор.НЕТ"

Наразі постраждалих госпіталізували. На місці події працюють поліцейські.



Вантажівка після ДТП перекинулась / Фото "Цензор.НЕТ"

Слідчі уже розпочали кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб. Винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі до 10 років.