Жуткое ДТП в Запорожье: пострадали 6 человек, среди них дети – фото (18+)
Ужасная авария произошла 3 июля в Акимовском районе, что на Запорожье. В результате ДТП пострадали четверо детей и двое взрослых.
На трассе Акимовка – Кирилловка, возле села Шелюги в лобовом ударе столкнулись Daewoo Lanos и BMW. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС.
Смотрите также На трассе Киев – Житомир столкнулись две фуры: есть жертва – фото
Что известно о пострадавших в результате ДТП
- 25-летнего водителя Daewoo Lanos зажало в поврежденной машине. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали мужчину и передали медикам.
- Также во время ДТП травмы получили 57-летний мужчина, две девочки двух и семи лет и два мальчика трех и восьми лет. Всех их госпитализировали в центральную районную больницу.
- По факту аварии правоохранители проводят расследование.
Мужчину, заблокированного поврежденной машиной, вытащили спасатели / Фото ГСЧС
Разбитая машина BMW / Фото ГСЧС
Авария вблизи села Шелюги / Фото ГСЧС