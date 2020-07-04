Ужасная авария произошла 3 июля в Акимовском районе, что на Запорожье. В результате ДТП пострадали четверо детей и двое взрослых.

На трассе Акимовка – Кирилловка, возле села Шелюги в лобовом ударе столкнулись Daewoo Lanos и BMW. Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС. Смотрите также На трассе Киев – Житомир столкнулись две фуры: есть жертва – фото Что известно о пострадавших в результате ДТП 25-летнего водителя Daewoo Lanos зажало в поврежденной машине. Спасатели с помощью спецоборудования деблокировали мужчину и передали медикам.

Также во время ДТП травмы получили 57-летний мужчина, две девочки двух и семи лет и два мальчика трех и восьми лет. Всех их госпитализировали в центральную районную больницу.

По факту аварии правоохранители проводят расследование.

Мужчину, заблокированного поврежденной машиной, вытащили спасатели / Фото ГСЧС

Разбитая машина BMW / Фото ГСЧС

Авария вблизи села Шелюги / Фото ГСЧС