Жахлива аварія сталася 3 липня у Якимівському районі, що на Запоріжжі. В результаті ДТП постраждали четверо дітей та двоє дорослих.

На трасі Якимівка – Кирилівка, біля села Шелюги в лобовому ударі зіткнулись Daewoo Lanos та BMW. Про це повідомляє пресцентр ДСНС. Дивіться також На трасі Київ – Житомир зіштовхнулися дві фури: є жертва – фото Що відомо про постраждалих в результаті ДТП 25-річного водія Daewoo Lanos затиснуло в понівеченій машині. Рятувальники за допомогою спецобладнання деблокували чоловіка та передали медикам.

Також під час ДТП травми отримали 57-річний чоловік, дві дівчинки двох та семи років і два хлопчика трьох та восьми років. Усіх їх госпіталізували до центральної районної лікарні.

За фактом аваріії правоохоронці проводять розслідування.

Чоловіка заблокованого понівеченою автівкою витягнули рятувальники / Фото ДСНС

Розбита автівка BMW / Фото ДСНС

Аварія поблизу села Шелюгилобове / Фото ДСНС