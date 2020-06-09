В Житомирской области утром 8 июня произошло ДТП, в котором погибли 4 человека, среди которых был и малолетний ребенок. Как теперь выяснилось, главный подозреваемый в организации этой аварии является работником полиции.

Говорится об инспекторе следственного отделения Лугинского отделения полиции, сообщает полиция Житомирской области.

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Из-за это о происшествии уже сообщили в Государственное бюро расследований, куда в дальнейшем и передадут материалы дела. Самого же полицейского уже задержали.

Известно, что ему 23 года, а живет он в Овруче Житомирской области. Он допустил столкновение с другим автомобилем, когда выезжал со второстепенной дороги на главную.



Смертельная авария на Житомирщине / фото полиции

Смертельное ДТП на Житомирщине: коротко

Она случилась утром 8 июня в Житомирской области на автодороге Овруч – Словечное, сразу же рядом с деревней Скребеличев.

В результате трагедии погибли 4 человека, которые ехали в Daewoo Lanos – женщины 46 и 50 лет, 24-летний водитель и ребенок, которому не исполнилось и двух лет;

Выжили только 23-летний водитель Mitsubishi, который, предположительно, и устроил ДТП, и 20-летняя пассажирка "Ланоса". Их с места дтп доставили в больницу.

Приблизительное место аварии: карта