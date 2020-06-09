У Житомирській області зранку 8 червня сталася ДТП, у якій загинули 4 людей, серед яких була й малолітня дитина. Як тепер з'ясувалося, головний підозрюваний в організації цієї аварії є працівником поліції.

Мовиться про інспектора слідчого відділення Лугинського відділення поліції, повідомляє поліція Житомирської області.

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Через це про подію вже повідомили в Державне бюро розслідувань, куди в подальшому й передадуть матеріали справи. Самого ж поліцейського вже затримали.

Відомо, що йому 23 роки, а живе він в Овручі Житомирської області. Він допустив зіткнення з іншим автомобілем, коли виїздив з другорядної дороги на головну.



Смертельна аварія на Житомирщині / фото поліції

Смертельна ДТП на Житомирщині: коротко

Вона трапилася зранку 8 червня в Житомирській області на автошляху Овруч – Словечне, одразу ж поряд з селом Скребеличів.

Внаслідок трагедії загинули 4 людей, які їхали в Daewoo Lanos – жінки 46 і 50 років, 24-річний водій і дитина, якій не виповнилося й двох років;

Вижили лише 23-річний водій Mitsubishi, який, імовірно, і влаштував ДТП, і 20-річна пасажирка "Ланоса". Їх з місця автопригоди доставили до лікарні.

Приблизне місце аварії: карта