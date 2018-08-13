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ДТП с автобусом в Венгрии: пострадавшие украинцы госпитализированы

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ДТП с автобусом в Венгрии
ДТП с автобусом в Венгрии / Фото из открытых источников

Украинцев, которые пострадали в результате ДТП на территории Венгрии, госпитализировали в ближайшие больницы.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Венгрии.

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Венгерские врачи борются за жизнь украинца, который до сих пор в коме. У потерпевшего в медучреждении находится его отец, который тоже ехал в этом автобусе. В целом из-за аварии госпитализировано 13 украинцев, восемь человек получили тяжелые травмы. К счастью, никто не погиб.

Напомним, в субботу, 11 августа, на севере Венгрии перевернулся автобус с украинскими номерами. По информации венгерской полиции, ДТП случилось в местности Ноград на границе со Словакией. Автобус двигался по 51 магистрали, вылетел с дороги и перевернулся на крышу. Пока неизвестно, при каких обстоятельствах случилась авария.

Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Венгрия
Источник: 24 Канал
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