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ДТП з автобусом в Угорщині: постраждалих українців госпіталізовано

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ДТП з автобусом в Угорщині:
ДТП з автобусом в Угорщині: / Фото з відкритих джерел

Українців, які постраждали внаслідок ДТП на території Угорщини, госпіталізували до найближчих лікарень.

Про це повідомляє прес-служба посольства України в Угорщині.

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Угорські лікарі борються за життя українця, який досі в комі. Біля потерпілого у медзакладі перебуває його батько, який теж їхав у цьому автобусі. Загалом через аварію госпіталізовано 13 українців, вісім осіб отримало важкі травми. На щастя, ніхто не загинув. 

Нагадаємо, у суботу, 11 серпня, на півночі Угорщини перекинувся автобус з українськими номерами. За інформацією угорської поліції, ДТП трапилась у місцевості Ноград на кордоні зі Словаччиною. Автобус рухався по 51 магістралі, вилетів з дороги і перекинувся на дах. Наразі невідомо, за яких обставин трапилася аварія.

Теги: Новини України Аварії та ДТП Угорщина
Джерело: 24 Канал
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