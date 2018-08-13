ДТП з автобусом в Угорщині: постраждалих українців госпіталізовано
Українців, які постраждали внаслідок ДТП на території Угорщини, госпіталізували до найближчих лікарень.
Про це повідомляє прес-служба посольства України в Угорщині.
Читайте також: На автодорозі "Бориспіль – Дніпро" зіткнулися п'ять автомобілів: троє людей загинули
Угорські лікарі борються за життя українця, який досі в комі. Біля потерпілого у медзакладі перебуває його батько, який теж їхав у цьому автобусі. Загалом через аварію госпіталізовано 13 українців, вісім осіб отримало важкі травми. На щастя, ніхто не загинув.
Нагадаємо, у суботу, 11 серпня, на півночі Угорщини перекинувся автобус з українськими номерами. За інформацією угорської поліції, ДТП трапилась у місцевості Ноград на кордоні зі Словаччиною. Автобус рухався по 51 магістралі, вилетів з дороги і перекинувся на дах. Наразі невідомо, за яких обставин трапилася аварія.