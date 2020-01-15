ДТП с грузовиком в Польше: среди погибших есть украинцы – фото

В Польше вблизи села Колбель, что в Мазовецком воеводстве столкнулись грузовик и автомобиль. Погибли четыре человека, из них – двое украинцев.

Легковушка после столкновения буквально застряла в прицепе грузовика. Авария произошла 14 января около 12:30, об этом сообщает TVN24.

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Четыре человека погибли до приезда спасателей, медики констатировали их смерть. Водитель грузовика не пострадал. Правоохранители сообщают, что он не находился в состоянии алкогольного опьянения.



Место ДТП в Польше / Источник: tvn24.pl

Известно, что двое погибших – двое украинцев из Ровенской области. Погибшие были братьями 1991 и 1992 года рождения. Местные СМИ пишут, что оба работали в Польше.



Украинцы погибли в ДТП в Польше / Источник: tvn24.pl Украинцы погибли в ДТП в Польше / Источник: tvn24.pl

Двое других погибших являются гражданами Польши. Местные правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины смертельного ДТП.