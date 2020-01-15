ДТП із вантажівкою у Польщі: серед загиблих є українці

В Польщі поблизу села Колбель, що в Мазовецькому воєводстві, зіткнулися вантажівка і автомобіль. Загинули чотири особи, з них – двоє українців.

Легковик після зіткнення буквально застряг у причепі вантажівки. Аварія сталася 14 січня близько 12.30, про це повідомляє TVN24.

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Чотири чоловіки загинули до приїзду рятувальників, медики констатували їхню смерть. Водій вантажівки не постраждав. Правоохоронці повідомляють, що він не перебував у стані алкогольного сп’яніння.



Місце ДТП у Польщі/ Джерело: tvn24.pl

Відомо, що двоє загиблих – двоє українців з Рівненської області. Загиблі були братами 1991 та 1992 року народження. Місцеві ЗМІ пишуть, що обоє працювали у Польщі.

Українці загинули в ДТП у Польщі/ Джерело: tvn24.pl

Двоє інших загиблих є громадянами Польщі. Місцеві правоохоронці встановлюють всі обставини і причини смертельного ДТП.