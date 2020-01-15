12:17
15 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Танець Путіна з Бушем. Невиліковна Поклонська
      Вєсті Кремля
      21:59, 14 січня
      Вєсті.UA: "Квартал 95" атакують російські хакери. ОПЗЖ лякає українців
      Вєсті.UA
      19:49, 14 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини світу
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ ВЕРХОВНА РАДА

      ДТП із вантажівкою у Польщі: серед загиблих є українці

      189 Читать новость на русском
      У Польщі в ДТП загинули двоє українців / tvn24.pl

      В Польщі поблизу села Колбель, що в Мазовецькому воєводстві, зіткнулися вантажівка і автомобіль. Загинули чотири особи, з них – двоє українців.

      Легковик після зіткнення буквально застряг у причепі вантажівки. Аварія сталася 14 січня близько 12.30, про це повідомляє TVN24.

      Дивіться також: П’яний працівник поліції виїхав на зустрічну смугу та врізався у патрульних – відео

      Чотири чоловіки загинули до приїзду рятувальників, медики констатували їхню смерть. Водій вантажівки не постраждав. Правоохоронці повідомляють, що він не перебував у стані алкогольного сп’яніння.


      Місце ДТП у Польщі/ Джерело: tvn24.pl

      Відомо, що двоє загиблих – двоє українців з Рівненської області. Загиблі були братами 1991 та 1992 року народження. Місцеві ЗМІ пишуть, що обоє працювали у Польщі. 

       

      Українці загинули в ДТП у Польщі/ Джерело: tvn24.pl

      Двоє інших загиблих є громадянами Польщі. Місцеві правоохоронці встановлюють всі обставини і причини смертельного ДТП. 

      Розкішний маєток Ахметова в Криму продали "Газпрому"
      сьогодні
      5564
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Аварії та ДТП Новини Польщі Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:11 Справа Шеремета: адвокати оприлюднили показові документи для виправдання Антоненка. Ексклюзив
      Катерина Петренко 40
      сьогодні , 09:02 День народження Вікіпедії: те, чого ви могли не знати про популярну енциклопедію
      Михайло Года 1796
      сьогодні , 08:50 Аваков може перетворити Зеленського на маріонетку: ексклюзивне інтерв'ю з Дмитром Гнапом
      Олена Трибушна 1755
      14 січня , 00:32 Алергія на домашніх тварин: що саме провокує алергічні реакції
      601
      сьогодні , 08:40 Время уходить от совковой уравниловки, или Дешева рыбка – плохая юшка: о зарплатах депутатов
      Борислав Береза 463
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук