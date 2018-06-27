ДТП с мигрантами в Греции: три человека погибли, еще семеро – в больнице

В среду, 27 июня, в Греции автомобиль, котоый перевозил нелегальных мигрантов, попал в аварию на севере страны. В результате ДТП три человека погибли, семь пострадали.

Об этом сообщает Ekathimerini.

Читайте также: В Одессе пьяный водитель протаранил трактор: есть пострадавшие

Известно, что автомобиль с итальянскими регистрационными номерами перевозил мигрантов без документов. В результате аварии двое мужчин погибли на месте, одна женщина погибла в больнице города Эврос.

По данным полиции, семь человек получили ранения. Среди пострадавших есть один человек, чье состояние оценивают как критическое. Также ранения получили двое детей.

Водитель транспортного средства, который перевозил мигрантов, был арестован, когда пытался скрыться с места аварии.

Напомним, в пятницу, 22 июня, в Польше в городе Бендзин столкнулись два автобуса, которые перевозили пассажиров. В результате аварии пострадали 17 человек.