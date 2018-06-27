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22:53, 26 июня
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ДТП с мигрантами в Греции: три человека погибли, еще семеро – в больнице

22 Читати новину українською
ДТП в Греции
ДТП в Греции / www.kathimerini.gr

В среду, 27 июня, в Греции автомобиль, котоый перевозил нелегальных мигрантов, попал в аварию на севере страны. В результате ДТП три человека погибли, семь пострадали.

Об этом сообщает Ekathimerini.

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Известно, что автомобиль с итальянскими регистрационными номерами перевозил мигрантов без документов. В результате аварии двое мужчин погибли на месте, одна женщина погибла в больнице города Эврос.

По данным полиции, семь человек получили ранения. Среди пострадавших есть один человек, чье состояние оценивают как критическое. Также ранения получили двое детей.

Водитель транспортного средства, который перевозил мигрантов, был арестован, когда пытался скрыться с места аварии.

Напомним, в пятницу, 22 июня, в Польше в городе Бендзин столкнулись два автобуса, которые перевозили пассажиров. В результате аварии пострадали 17 человек.

Теги: Жертвы Греция Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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