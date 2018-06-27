ДТП з мігрантами у Греції: троє людей загинуло, ще семеро – у лікарні

У середу, 27 червня, в Греції автомобіль, що перевозив нелегальних мігрантів потрапив в аварію на півночі країни. У результаті ДТП три людини загинули, сім постраждало.

Про це повідомляє Ekathimerini.

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Відомо, що автомобіль з італійськими реєстраційними номерами перевозив мігрантів без документів. В результаті аварії двоє чоловіків загинули на місці, одна жінка загинула в лікарні міста Еврос.

За даними поліції, семеро людей отримали поранення. Серед постраждалих є один чоловік, чий стан оцінюють як критичний. Також поранення отримали двоє дітей.

Водій транспортного засобу, який перевозив мігрантів, був заарештований, коли намагався втекти з місця події.

Нагадаємо, у п'ятницю, 22 червня, у Польщі в місті Бендзин зіткнулися два автобуси, що перевозили пасажирів. У результаті аварії постраждали 17 осіб.