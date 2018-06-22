У Польщі зіткнулися два автобуси, багато постраждалих: з'явилися фото

У Польщі в місті Бендзин зіткнулися два автобуси, що перевозили пасажирів. У результаті аварії постраждали 17 осіб.

Як повідомляє RMF24, зіткнення сталося на одній з міських зупинок.

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Так, один автобус повинен був від'їхати, коли в його задню частину врізався інший автобус. Через це довелося перекрити вулицю, на якій сталася аварія.

За даними правоохоронців, обидва водії були тверезими.

Також зазначається, що лікарні госпіталізували 12 осіб, у тому числі дитину, за якою прилетів гелікоптер. За попередніми даними, стан усіх поранених задовільний.

Окрім того, ще п'ятьом особам, які відмовилися від госпіталізації, медики надали допомогу на місці аварії.



У Польщі зіткнулися два пасажирські автобуси



У Польщі автобуси потрапили в ДТП



17 осіб постраждало у результаті зіткнення автобусів у Польщі



Постраждалу дитину госпіталізували за допомогою гелікоптера