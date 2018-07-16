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Телеканал новостей 24 Новости Криминальные новости

ДТП с участием пьяного чиновника на Закарпатье: виновника арестовали без определения залога

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Экс-руководителя Перечинской РГА Виктора Олефира арестовали на 60 дней
Экс-руководителя Перечинской РГА Виктора Олефира арестовали на 60 дней / mukachevo

Экс-руководителя Перечинской РГА Виктора Олефира арестовали на 60 дней без определения залога. Мужчина пьяным спровоцировал ДТП, в результате которого погибли две женщины.

Такое решение вынес судья Ужгородского горрайонного суда 16 июля.

Об этом сообщает Мukachevo.net.

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Олефиру избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком до 11 сентября без определения залога.

"Я осознаю негативные последствия своего поступка и прошу прощения у потерпевших и их родственников", – сказал Виктор Олефир во время судебного заседания.

Напомним, вечером 13 июля на Закарпатье в городе Перечин произошло смертельное ДТП, виновником которого стал председатель местной райгосадминистрации Виктор Олефир. В частности, чиновник совершил наезд на двух женщин. От полученных травм женщины скончались.

Теги: Аварии и ДТП Криминальные новости Новости Закарпатья
Источник: 24 Канал
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