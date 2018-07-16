ДТП за участю п'яного чиновника на Закарпатті: винуватця арештували без визначення застави
Екс-керівника Перечинської РДА Віктора Олефіра арештували на 60 днів без визначення застави. Чоловік п’яним спровокував ДТП, в наслідок якої загинуло дві жінки.
Таке рішення виніс суддя Ужгородського міськрайонного суду 16 липня.
Про це повідомляє Мukachevo.net.
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Олефіру обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 11 вересня без визначення застави.
"Я усвідомлюю негативні наслідки свого вчинку і прошу вибачення у потерпілих і їх родичів", – сказав Віктор Олефір під час судового засідання.
Нагадаємо, увечері 13 липня на Закарпатті у місті Перечин сталася смертельна ДТП, винуватцем якої став голова місцевої райдержадміністрації Віктор Олефір. Зокрема, чиновник скоїв наїзд на двох жінок. Від отриманих травм жінки померли.