ДТП с украинским автобусом в Будапеште: ситуацию контролирует премьер

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что украинский консул уже посетил место, где случилось жуткое ДТП с автобусом, который перевозил украинских туристов в Будапеште.

Ранее 24 канал сообщал о жутком ДТП, которое случилось в венгерской столице вечером 28 мая. Двухэтажный туристический автобус, который перевозил украинцев, на скорости въехал в 3,5 метровый ограничитель высоты. В результате этого столкновения снесло почти весь второй этаж, где находилось два десятка пассажиров.

Читайте также: Жуткое ДТП с украинским автобусом в Будапеште: в сети появилось видео аварии

На данный момент известно о 28 раненых, среди которых 8 – с тяжелыми травмами. Информации о погибших нет.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отреагировал на этот инцидент в своем Twitter. В частности, он сообщил, что украинский консул уже побывал на месте аварии, а ситуация находится на личном контроле главы правительства.

Люди будут обеспечены всем необходимым,

– отметил премьер.