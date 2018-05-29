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ДТП с украинским автобусом в Будапеште: ситуацию контролирует премьер

59 Читати новину українською
Гройсман прокомментировал ДТП с украинским автобусом в Будапеште
Гройсман прокомментировал ДТП с украинским автобусом в Будапеште / ukranews.com

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил, что украинский консул уже посетил место, где случилось жуткое ДТП с автобусом, который перевозил украинских туристов в Будапеште.

Ранее 24 канал сообщал о жутком ДТП, которое случилось в венгерской столице вечером 28 мая. Двухэтажный туристический автобус, который перевозил украинцев, на скорости въехал в 3,5 метровый ограничитель высоты. В результате этого столкновения снесло почти весь второй этаж, где находилось два десятка пассажиров.

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На данный момент известно о 28 раненых, среди которых 8 – с тяжелыми травмами. Информации о погибших нет.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отреагировал на этот инцидент в своем Twitter. В частности, он сообщил, что украинский консул уже побывал на месте аварии, а ситуация находится на личном контроле главы правительства.

Люди будут обеспечены всем необходимым,
– отметил премьер.

Теги: Новости Украины Владимир Гройсман Венгрия Аварии и ДТП
Источник: 24 канал
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