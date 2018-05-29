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ДТП із українським автобусом в Будапешті: ситуацію контролює прем'єр

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Гройсман прокоментував ДТП із українським автобусом в Будапешті
Гройсман прокоментував ДТП із українським автобусом в Будапешті / ukranews.com

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що український консул вже відвідав місце, де трапилася моторошна ДТП з автобусом, який перевозив українських туристів у Будапешті.

Раніше 24 канал повідомляв про жахливу ДТП, яка трапилася в угорській столиці ввечері 28 травня. Двоповерховий туристичний автобус, який перевозив українців, на швидкості в'їхав у 3,5 метровий обмежувач висоти. У результаті цього зіткнення знесло майже увесь другий поверх, де знаходилося два десятка пасажирів.

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Наразі відомо про 28 поранених осіб, серед яких 8 – із важкими травмами. Інформації про загиблих немає.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман відреагував на цей інцидент у своєму Twitter. Зокрема, він повідомив, що український консул вже побував на місці аварії, а ситуація перебуває на особистому контролі очільника уряду.

Люди будуть забезпечені всім необхідним,
– зазначив прем'єр.

 

Теги: Новини України Аварії та ДТП Угорщина Володимир Гройсман
Джерело: 24 канал
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