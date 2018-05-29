Моторошна ДТП з українським автобусом у Будапешті: у мережі з'явилося відео аварії

Жахлива аварія за участю двоповерхового туристичного автобуса із України сталася ввечері 28 травня у столиці Угорщини Будапешті. В результаті ДТП постраждали 28 осіб, з них 8 – отримали важкі травми.

Як повідомили в Управлінні катастроф Будапешта, в автобусі перебувало загалом близько 50 пасажирів. За попередньою інформацією, загрози життю пасажирів немає.

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Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом аварії.

В мережі з’явилося відео з місця ДТП в Будапешті з українським автобусом

Нагадаємо, автобус Setra (номер ВХ 3219 ВА), який слідував із Хмельницької області, на шляху до аеропорту Феріхедь на швидкості в'їхав у 3,5 метровий обмежувач висоти. У результаті цього зіткнення знесло майже увесь другий поверх, де знаходилося два десятка пасажирів.