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Жуткое ДТП с украинским автобусом в Будапеште: в сети появилось видео аварии

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Жуткое ДТП с украинским автобусом в Будапеште
Жуткое ДТП с украинским автобусом в Будапеште / index.hu

Ужасная авария с участием двухэтажного туристического автобуса с Украины произошла вечером 28 мая в столице Венгрии Будапеште. В результате ДТП пострадали 28 человек, из них 8 – получили тяжелые травмы.

В сети появилось видео с места ДТП в Будапеште с украинским автобусом.

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Смотрите видео жуткого ДТП в Будапеште

Напомним, автобус Setra (номер ВХ 3219 ВА), который следовал из Хмельницкой области, на пути в аэропорт Ферихедь на скорости въехал в 3,5 метровый ограничитель высоты. В результате этого столкновения снесло почти весь второй этаж, где находилось два десятка пассажиров.

Теги: Новости Украины Венгрия Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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