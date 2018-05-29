Жуткое ДТП с украинским автобусом в Будапеште: в сети появилось видео аварии

Ужасная авария с участием двухэтажного туристического автобуса с Украины произошла вечером 28 мая в столице Венгрии Будапеште. В результате ДТП пострадали 28 человек, из них 8 – получили тяжелые травмы.

В сети появилось видео с места ДТП в Будапеште с украинским автобусом.

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Смотрите видео жуткого ДТП в Будапеште

Напомним, автобус Setra (номер ВХ 3219 ВА), который следовал из Хмельницкой области, на пути в аэропорт Ферихедь на скорости въехал в 3,5 метровый ограничитель высоты. В результате этого столкновения снесло почти весь второй этаж, где находилось два десятка пассажиров.