Автобус з гірниками потрапив в ДТП на Кіровоградщині: дивом обійшлось без жертв

Автобус, який перевозив гірників Інгульської шахти, вранці 29 травня потрапив у серйозну ДТП на Кіровоградщині.

Про інцидент на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

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Автобус ДП "СхідГЗК", який перевозив шахтарів на роботу, врізався та перевернув авторефрижератор з балонами кисню.

За словами Волинця, є травмовані, яких уже доставляють у медзаклади. На щастя, обійшлось без жертв.

На опублікованих фото видно, що в автобусі повністю вибите лобове скло і сильно деформована передня частина.

Нагадаємо, подібна аварія, в якій зіткнувся автобус, який перевозив співробітників одного з підприємств у Кривому Розі, сталась 17 квітня. Тоді на місці ДТП загинуло 8 осіб, майже 20 зазнали поранень.